الملاكمة الجزائرية تضمن ثاني ميدالية برونزية في بطولة العالم للسيدات

التحقت الملاكمة الصاعدة إشراق شايب بزميلتها البطلة إيمان خليف بتأهلها اليوم ، إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات الجارية باسطبول التركية، إثر فوزها على الملاكمة البولندية إنيتا في وزن 66 كلغ، بالنقاط، ضامنة بذلك ثاني ميدالية برونزية للجزائر في أول إنجاز عالمي للملاكمة الجزائرية النسوية.اعتبر المدرب محمد شعوة المتواجد ضمن العارضة الفنية للمنتخب الوطني بتركيا، الإنجاز المحقق من طرف ممثلتي الجزائر في بطولة العالم بالتاريخي، و كتب مدرب الملاكمة إيمان خليف بجمعية الحماية المدنية لولاية تيارت على صفحته في الفيسبوك " إشراق تتحدى المستحيل و تلتحق بزميلتها إيمان" وتابع " النتيجتان تاريخيتان...

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