عقد ظهر اليوم السبت، مدرب المنتخب الوطني، لكرة القدم، جمال بلماضي رفقة اللاعب يوسف عطال ندوة صحفية بملعب "جابوما" وذلك للحديث عن مواجهة الغد أمام غينيا الاستوائية بداية من الساعة الثامنة ليلا، لحساب الجولة الثانية من نهائيات أمم إفريقيا وهذه تفاصيلها : * *نحن لا نعمل بالأسماء والإحصائيات ، بل نعتمدعلى الأفضل الجاهزية. *بلماضي : بعد مواجهة بوركينافاسو في الجزائر، اللاعبون كانوا غاضبين وليسوا راضيين بالرغم من أننا تأهلنا لخوض مباريات السّد لتفيات كأس العالم. *بلماضي : فزنا أمام عدة منتخبات كبرى، بعدها أعدنا متابعة اللقاء وصححنا الأخطاء. * بلماضي : ليس لدينا أي مسكل بخصوص إنعدام الثقة...

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