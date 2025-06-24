شكرا للتلفزة الوطنية؟!

عندما تشاهد الطريقة التي تروج بها التلفزة الوطنية للانتخابات الرئاسية، توحد الله! وتشكره على أنه أنعم على القائمين على الإعلام العام والتلفزة تحديدا بهذا ”الجهل البنّاء” الذي يخدم الهبّة الشعبية للشعب الجزائري. كل من يتابع ما تقدمه التلفزة، قبيل الثامنة مساء، وما تقدمه قبيل نشرات الأخبار من مواد سياسية، تقدمها عناصر تابعة للمترشحين للرئاسيات، كل من يتابع ذلك يتأكد بأن التلفزة الوطنية تقوم بدورها في تعبئة الشعب ضد هذه الرئاسيات؟!لا أعتقد أن الزملاء في التلفزة الوطنية لا يعرفون بأن الترويج للأفكار السياسية لا يكون بالأساليب التي يتم بها الترويج للسلع الاستهلاكية! فما يصلح للترويج لما...

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