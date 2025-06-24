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شاهد: تحد بين شركة فورد وإلون ماسك

شهدت إحدى فقرات إطلاق شاحنة تسلا "سايبر ترك" المثيرة للجدل مسابقة شد الحبل حيث سحبت شاحنة تسلا شاحنة فورد أف 150 بفعالية، وشكك.

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الخبر

26/11/2019 - 21:07

شاهد: تحد بين شركة فورد وإلون ماسك
شاهد: تحد بين شركة فورد وإلون ماسك

شهدت إحدى فقرات إطلاق شاحنة تسلا "سايبر ترك" المثيرة للجدل مسابقة شد الحبل حيث سحبت شاحنة تسلا شاحنة فورد أف 150 بفعالية، وشكك الكثيرون في نزاهة المسابقة، مشيرين إلى أن سايبر ترك كانت مدعومة بوزنها أو الاحتكاك المتزايد أو أي متغير آخر.وشكك عالم الفيزياء الفلكية نيل دي غراس تايسون في أداء "سايبر ترك"، معبرا عن ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.هذه التغريدة شجعت نائب رئيس فورد سني مادرا للانضمام إلى حملة المشككين، عارضا إقامة مسابقة حقيقية وعادلة بين تسلا وفورد في تغريدة على حسابه في تويتر أيضا.وليس من الواضح ما الذي سيغيره مادرا لجعل الاختبار عادلا، لكن البعض قد ادعى أن فورد أف 350 مع...

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26/11/2019 - 21:07

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