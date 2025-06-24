اقتصاد

الشروع في تصدير غاز البوتان إلى تونس

سيشرع "بعد أسبوع" تصدير الفائض قارورات غاز البوتان تونس انطلاقا مركز تعبئة غاز البوتان المميع بالمنطقة الصناعية الصغرى لسكيكدة ، حسب صرح به.

  • 4780
  • 1:33 دقيقة
الخبر

الخبر

26/11/2019 - 16:55

الشروع في تصدير غاز البوتان إلى تونس
الشروع في تصدير غاز البوتان إلى تونس

سيشرع "بعد أسبوع" في تصدير الفائض من قارورات غاز البوتان إلى تونس انطلاقا من مركز تعبئة غاز البوتان المميع بالمنطقة الصناعية الصغرى لسكيكدة ، حسب ما صرح به اليوم الثلاثاء الرئيس المدير العام&nbsp; لنفطال بلقاسم حرشاوي. وأوضح حرشاوي على هامش معاينته منشآت تابعة لنفطال بالولاية أن العقد الاستثماري لتصدير الفائض من إنتاج غاز البوتان إلى تونس "عقد على المدى&nbsp; البعيد حيث سيتم استقبال قارورات الغاز الفارغة من تونس لتعبئتها بالمركز وذلك في انتظار إيجاد أسواق خارجية أخرى". وصرح المتحدث أن هذا المركز يحقق حاليا الاكتفاء بالنسبة لسكيكدة فضلا عن تموينه لبعض الولايات التابعة لمقاطعة سكيكدة من بينها...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

اشتراك

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder
الخبر

الخبر

26/11/2019 - 16:55

مقالات الواجهة

الاستفتاءات

هل يجب تنظيم نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟

{{ responseText }}

إظهار النتائج

العودة إلى الاستفتاء إجمالي الأصوات : 374

كاريكاتير المزيد

كاريكاتير العدد 11188

العدد : 11186 24-06-2025

الأكثر قراءة

  1. أول رد فعل إيراني بعد القصف الأمريكي

  2. إجراء قطري مفاجئ

  3. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث ملعب 5 جويلية

  4. صدور الحكم في قضية الاعتداء على المنقبة بالعلمة

  5. إيران تشن هجوما مدمّرا داخل الأراضي المحتلة