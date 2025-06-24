الشروع في تصدير غاز البوتان إلى تونس

سيشرع "بعد أسبوع" في تصدير الفائض من قارورات غاز البوتان إلى تونس انطلاقا من مركز تعبئة غاز البوتان المميع بالمنطقة الصناعية الصغرى لسكيكدة ، حسب ما صرح به اليوم الثلاثاء الرئيس المدير العام لنفطال بلقاسم حرشاوي. وأوضح حرشاوي على هامش معاينته منشآت تابعة لنفطال بالولاية أن العقد الاستثماري لتصدير الفائض من إنتاج غاز البوتان إلى تونس "عقد على المدى البعيد حيث سيتم استقبال قارورات الغاز الفارغة من تونس لتعبئتها بالمركز وذلك في انتظار إيجاد أسواق خارجية أخرى". وصرح المتحدث أن هذا المركز يحقق حاليا الاكتفاء بالنسبة لسكيكدة فضلا عن تموينه لبعض الولايات التابعة لمقاطعة سكيكدة من بينها...

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