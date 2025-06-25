اقتصاد

انطلاق مشاريع توسعة مترو الجزائر والترامواي

أعلن والي ولاية الجزائر العاصمة، عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء، مشاريع توسعة خاصة بمترو الجزائر وترامواي الجزائر ستطلق.

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27/11/2019 - 14:32

انطلاق مشاريع توسعة مترو الجزائر والترامواي
انطلاق مشاريع توسعة مترو الجزائر والترامواي

أعلن والي ولاية الجزائر العاصمة، عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء، أن مشاريع توسعة خاصة بمترو الجزائر وترامواي الجزائر ستطلق قبل نهاية السنة الجارية وذلك بعد رفع التجميد عليها من قبل الحكومة. وأكد والي العاصمة، خلال إشرافه على أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن الحكومة أبدت خلال هذا الأسبوع "موافقتها على رفع التجميد على مشاريع هامة تخص ولاية الجزائر وعلى رأسها مشروع توسعة مترو و ترامواي الجزائر"، وستنطلق الأشغال بهما "قبل نهاية السنة الجارية". وأضح المسؤول أنه بطلب من مصالح الولاية، ستنطلق أشغال توسعة مترو الجزائر على "الخط الرابط من باب الوادي إلى غاية شوفالي والممتد على مسافة 9...

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الخبر

27/11/2019 - 14:32

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