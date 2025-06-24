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ألبانيا: قتلى وجرحى في زلزال عنيف

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين ألبانيا بأن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب البلاد فجر اليوم الثلاثاء متسببا أضرار كبيرة..

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26/11/2019 - 13:16

ألبانيا: قتلى وجرحى في زلزال عنيف
ألبانيا: قتلى وجرحى في زلزال عنيف

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في ألبانيا بأن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب البلاد فجر اليوم الثلاثاء متسببا في أضرار كبيرة. وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الألبانية أن شخصا لقي مصرعه إثر قفزه من أحد المباني أثناء الزلزال. وذكرت مراسلة وكالة "فرانس برس" أن الزلزال، الذي وقع عند حوالي الساعة الثالثة فجرا بلغت شدته 6.4 درجة، أثار حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع، في حين تحدثت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو عن معالجة نحو خمسين شخصا لإصابتهم بجروح طفيفة. وفي مدينة دوريس الساحلية شمالي البلاد، انهار فندق من ثلاثة طوابق، بينما لحقت أضرارا جس...

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26/11/2019 - 13:16

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