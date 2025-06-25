الوطن

إيقاف عصابة تعتدي على المواطنين بغليزان

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بغليزان توقف جمعية أشرار تقوم ببيع المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة والإعتداء المواطنين. جاءت القضية بناءا معلومات مفادها وجود.

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الخبر

27/11/2019 - 17:00

إيقاف عصابة تعتدي على المواطنين بغليزان
إيقاف عصابة تعتدي على المواطنين بغليزان

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بغليزان من توقف جمعية أشرار تقوم ببيع المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة والإعتداء على المواطنين. وقد جاءت القضية بناءا على معلومات مفادها وجود مجموعة إجرامية منظمة تقوم بترويج الأقراص المهلوسة ضمن أحد الأحياء بوسط مدينة غليزان، وعليه أعدت ذات المصالح خطة محكمة أين أوقفت أربعة أشخاص و فتشت مساكنهم أين عُثر على 46 قرصا مهلوسا و 27 وصفة طبية للمؤثرات العقلية و 203 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع،إلى جانب مبلغ مالي مقدر بـ 19000 دج، ثم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، ودراجة نارية، و مجموعة من قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية. &nbsp;للإشارة فإن أحد أ...

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الخبر

27/11/2019 - 17:00

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