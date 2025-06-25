البويرة: احتجاجات خارج قاعة تجمع بن فليس

تجمع مجموعة من المواطنين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل وخلال وبعد انتهاء التجمع الشعبي الذي أشرف عليه مرشح طلائع الحريات للرئاسيات، علي بن فليس، في اللقاء التاسع عشرة من لقاءاته مع المواطنين من عمر الحملة الانتخابية، بمقر دار الثقافة على زعموم بوسط بمدينة البويرة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة. ورفع المتجمهرون لافتات منددة بقرار تنظيم الرئاسيات ورفضها، كما حملوا راية وطنية كبيرة بساحة النصر في مدخل دار الثقافة على زعموم، الذي وصله بن فليس متأخرا عن الموعد المعلن بنحو ساعتين كاملتين، وبنحو نصف ساعة إضافية عن اعتلاء المنصة ليلقي تدخله أمام القلة الحاضرة. وقال على بن فليس" إن الجزائر تعيش...

مقال مؤرشف هذا المقال مخصص للمشتركين انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم. اشتراك لديك حساب ؟ تسجيل الدخول