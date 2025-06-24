الوطن

الغنوشي: الجزائريون تفتح لهم القلوب قبل البيوت

 أثنى رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الجزائر والجزائريين، خلال استقباله السفير الجزائري الجديد تونس، عزوز باعلال، أول أمس، بمقر البرلمان العاصمة تونس. وقال.

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26/11/2019 - 22:14

الغنوشي: الجزائريون تفتح لهم القلوب قبل البيوت
الغنوشي: الجزائريون تفتح لهم القلوب قبل البيوت

&nbsp;أثنى رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، على الجزائر والجزائريين، خلال استقباله السفير الجزائري الجديد في تونس، عزوز باعلال، أول أمس، بمقر البرلمان في العاصمة تونس. وقال الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية الفائزة في آخر انتخابات تشريعية جرت في الجارة الشرقية، مخاطبا السفير الجزائري: &rdquo;تونس والجزائر شعب واحد في بلد واحد، والجزائريون الذين يتوافدون على تونس ليسوا سياحا بل هم أهل وأشقاء وإخوة تفتح لهم القلوب قبل البيوت والفنادق&rdquo;. وشدد الغنوشي على &rdquo;عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين التي يجب أن تترجم إرادة الشعبين في رفع الحواجز الاقتصادية، وتعزيز المبادلات التجاري...

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الخبر

26/11/2019 - 22:14

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