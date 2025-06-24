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وظيفة واحدة ومقررات مختلفة

 يشتكي مقتصدون، دفعة 2018/ 2019، تابعون لمديرية التربية الجزائر-غرب، تحديد فترة مقررات توظيفهم بعام، خلافا لبقية زملائهم الدفعة نفسها. وتساءل عن سر التعامل.

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26/11/2019 - 22:12

وظيفة واحدة ومقررات مختلفة
وظيفة واحدة ومقررات مختلفة

&nbsp;يشتكي مقتصدون، دفعة 2018/ 2019، تابعون لمديرية التربية الجزائر-غرب، من تحديد فترة مقررات توظيفهم بعام، خلافا لبقية زملائهم في الدفعة نفسها. وتساءل هؤلاء عن سر التعامل مع نفس الدفعة بطريقتين مختلفتين، بينما لا يوجد ما يبرر ذلك في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، حسبهم، فانخرطوا في رحلة تقديم الشكاوى على مستوى النقابة والوزارة الوصية، لعلهم يتمكنون من تسوية وضعيتهم وتصحيحها، غير أن الخوف الكبير الذي يساورهم، يتمثل في أن يكون الخطأ متعمدا.

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الخبر

26/11/2019 - 22:12

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