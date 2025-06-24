وظيفة واحدة ومقررات مختلفة

يشتكي مقتصدون، دفعة 2018/ 2019، تابعون لمديرية التربية الجزائر-غرب، من تحديد فترة مقررات توظيفهم بعام، خلافا لبقية زملائهم في الدفعة نفسها. وتساءل هؤلاء عن سر التعامل مع نفس الدفعة بطريقتين مختلفتين، بينما لا يوجد ما يبرر ذلك في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، حسبهم، فانخرطوا في رحلة تقديم الشكاوى على مستوى النقابة والوزارة الوصية، لعلهم يتمكنون من تسوية وضعيتهم وتصحيحها، غير أن الخوف الكبير الذي يساورهم، يتمثل في أن يكون الخطأ متعمدا.

مقال مؤرشف هذا المقال مخصص للمشتركين انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم. اشتراك لديك حساب ؟ تسجيل الدخول