الوطن

لا تمرضوا حتى تنتهي العطلة!

 أمر غريب يحدث مركز باستور برويسو بالجزائر العاصمة، والخاص بعلاج مرض السل، حيث المرضى الذين يقصدون المؤسسة الاستشفائية بغرض إجراء التحال.

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الخبر

الخبر

26/11/2019 - 22:00

لا تمرضوا حتى تنتهي العطلة!
لا تمرضوا حتى تنتهي العطلة!

&nbsp;أمر غريب ما يحدث في مركز باستور برويسو بالجزائر العاصمة، والخاص بعلاج مرض السل، حيث أن المرضى الذين يقصدون هذه المؤسسة الاستشفائية بغرض إجراء التحاليل يجدون أنفسهم مطالبين بالعودة إلى بيوتهم دون أن يتمكنوا من إجراء هذه التحاليل التي تتوقف عليها حالتهم المرضية، لا لسبب سوى لكون المكلفة بإجراء هذه التحاليل في عطلة لمدة شهر، في حين لم تكلف إدارة المركز نفسها عناء تكليف شخص آخر لديه نفس المؤهلات للقيام بالعمل، ما يجعل مصلحة إجراء التحاليل معطلة تماما إلى غاية دخول الموظفة من العطلة، مع تأجيل جميع مواعيد المرضى إلى شهر ديسمبر.

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الخبر

26/11/2019 - 22:00

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