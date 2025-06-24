الوطن

قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة

 أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد  القادر بن مسعود اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال 2020 تعزيز  قطاع السياحة "بعدة قوانين جديدة".

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الخبر

26/11/2019 - 21:38

قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة

&nbsp;أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد&nbsp; القادر بن مسعود اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال 2020 تعزيز&nbsp; قطاع السياحة "بعدة قوانين جديدة" لدعم الاستثمار السياحي وجعله يساهم في&nbsp; التنمية الاقتصادية والاجتماعية. &nbsp;وأوضح الوزير في كلمة له خلال اشرافه على اختتام الطبعة الـ 20 لفعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار أن السنة المقبلة ستكون سنة إنجازات هامة يتم&nbsp; خلالها تعزيز القطاع بترسانة قانونية جديدة ومضاعفة عدد الأسرة ومرافق الإيواء&nbsp; وإعادة فتح عدة فنادق عمومية عرفت تهيئة وعصرنة واسعة النطاق إلى جانب تدشين عدة قرى سياحية ومنتجعات بمختلف مناطق الوطن.&nb...

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الخبر

26/11/2019 - 21:38

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