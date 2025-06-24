الوطن

"سأجعل الإنجليزية لغة ثانية"

تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بتجسيد نظام "عادل" للأجور وتعميم اللغة العربية الدوائر الحكومية وغير.

  • 8011
  • 1:16 دقيقة
الخبر

الخبر

26/11/2019 - 19:20

"سأجعل الإنجليزية لغة ثانية"
"سأجعل الإنجليزية لغة ثانية"

تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بتجسيد نظام "عادل" للأجور وتعميم اللغة العربية على كل الدوائر الحكومية وغير الحكومية وسفارات الجزائر بالخارج فور وصوله إلى الحكم. وقال بن قرينة -خلال تنشيطه تجمع نسوي ببلدية الكاليتوس- في إطار الحملة الانتخابية : "سأسعى جاهدا لتجسيد نظام عادل للأجور ودولة ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية مثلما نص عليه مشروع نوفمبر"، مضيفا:"أتعهد أمام الشعب الجزائري بأن أعمم اللغة العربية على كل الدوائر الحكومية وغير الحكومية، بداية من أول أسبوع لي في الحكم.. ولن اسمح بأن تصدر أي رسالة أو خطاب داخل التراب الوطني...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

اشتراك

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder
الخبر

الخبر

26/11/2019 - 19:20

مقالات الواجهة

الاستفتاءات

هل يجب تنظيم نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟

{{ responseText }}

إظهار النتائج

العودة إلى الاستفتاء إجمالي الأصوات : 375

كاريكاتير المزيد

كاريكاتير العدد 11188

العدد : 11186 24-06-2025

الأكثر قراءة

  1. أول رد فعل إيراني بعد القصف الأمريكي

  2. إجراء قطري مفاجئ

  3. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث ملعب 5 جويلية

  4. صدور الحكم في قضية الاعتداء على المنقبة بالعلمة

  5. إيران تشن هجوما مدمّرا داخل الأراضي المحتلة