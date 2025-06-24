"سأجعل الإنجليزية لغة ثانية"

تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بتجسيد نظام "عادل" للأجور وتعميم اللغة العربية على كل الدوائر الحكومية وغير الحكومية وسفارات الجزائر بالخارج فور وصوله إلى الحكم. وقال بن قرينة -خلال تنشيطه تجمع نسوي ببلدية الكاليتوس- في إطار الحملة الانتخابية : "سأسعى جاهدا لتجسيد نظام عادل للأجور ودولة ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية مثلما نص عليه مشروع نوفمبر"، مضيفا:"أتعهد أمام الشعب الجزائري بأن أعمم اللغة العربية على كل الدوائر الحكومية وغير الحكومية، بداية من أول أسبوع لي في الحكم.. ولن اسمح بأن تصدر أي رسالة أو خطاب داخل التراب الوطني...

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