بن صالح ينهي مهام المدير العام لإدارة السجون

أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مهام مختار فليون بصفته مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان "أنهى اليوم،الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، مهام السيد مختار فليون، بصفته مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل".

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