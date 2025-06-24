الوطن

هذه هي الـ44 مقاطعة إدارية جديدة

صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها. وأوضح البيان أنه "تم.

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الخبر

26/11/2019 - 18:09

هذه هي الـ44 مقاطعة إدارية جديدة
هذه هي الـ44 مقاطعة إدارية جديدة

صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها. وأوضح البيان أنه "تم اقتراح المقاطعات الإدارية الجديدة على مستوى الهضاب العليا بناء على معايير موضوعية تستجيب لمبدأ اللامركزية بتقريب الإدارة من المواطن وكذا متطلبات التنمية المستدامة المنشودة لفائدته ولتطلعاته المعبر عنها، كونها عصب التنمية الوطنية، مما سيؤهلها لتجسيد انطلاقة تنموية فعلية وتعزز من جاذبيتها في جميع المجالات ويمكن من خلق ديناميكية على مستوى شريط الهضاب العليا ويسهم في الربط بين مناطق الشمال والجنوب بشكل يتوافق وأهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقلي...

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26/11/2019 - 18:09

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