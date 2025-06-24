بن صالح: مناهضو الرئاسيات مطالبون باحترام خيارات الغير

طالب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح معارضي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل باحترام خيارات الغير. ونوه بن صالح في كلمة له خلال انعقاد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بالعمل الدؤوب الذي عكفت عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار سعيها إلى التحكم في سير مراحل المسار الانتخابي. وأضاف بن صالح "لقد شهد الطريق الذي سطرناه بثبات العديد من الإنجازات منذ انطلاق مبادرة الحوار الوطني". وتابع "سجلت بارتياح كبير الأشواط الهامة التي قطعها المسار المؤدي إلى الاستحقاق المصيري في تاريخ الأمة". وتحدث بن صالح عن معارضي الرئاسيات قائلا: "لم يكن غريبا عن الممارسة الديمقراطية تسجيل أصوات منا...

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