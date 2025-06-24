الوطن

بن صالح: التدخل الأجنبي مرفوض

أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رفض التدخل الأجنبي "مبدأ متأصل الثقافة السياسية للجزائر ش.

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الخبر

26/11/2019 - 17:27

بن صالح: التدخل الأجنبي مرفوض
بن صالح: التدخل الأجنبي مرفوض

أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن رفض التدخل الأجنبي "مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات" وكل محاولة في هذا الاتجاه "سيكون لا محالة مآلها الفشل". وفي كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قال بن صالح "أود من هذا&nbsp; المنبر أن أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي&nbsp; تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك ومهما&nbsp; كانت نواياهم التي غالبا، إن لم تكن دائماً، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان التي&nbsp; لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة. &nbsp;فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ مت...

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26/11/2019 - 17:27

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