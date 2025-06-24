الوطن

نقابة القضاة تتوعد زغماتي بحركة احتجاجية قاسية

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة، اتهمت فيه وزير العدل بلقاسم زغماتي بالتنصل الالتزامات المتفق عليها. وأكد البيان قرار النقابة.

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الخبر

26/11/2019 - 16:39

نقابة القضاة تتوعد زغماتي بحركة احتجاجية قاسية
نقابة القضاة تتوعد زغماتي بحركة احتجاجية قاسية

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة، اتهمت فيه وزير العدل بلقاسم زغماتي بالتنصل من الالتزامات المتفق عليها. وأكد البيان أن قرار النقابة بوقف الحركة الاحتجاجية الأخيرة جاء مراعاة للظرف الحساس الذي تمر به البلاد غير أن مصالح الوزارة تخلت عن التزاماتها اتجاه القضاة والوسطاء ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية. كما اعتبرت النقابة أن بيان المجلس الأعلى للقاء الصادر أمس الإثنين خذل القضاة وبين درجة الاستخفاف التي عولجت بها الأزمة، مضيفة أن عبثية معالجة التظلمات جراء الحركة السنوية الأخيرة تبين للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة للعصب والمناورات في مساره ا...

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الخبر

26/11/2019 - 16:39

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