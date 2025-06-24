استحداث 10 ولايات جديدة

صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على 8 ولايات، إلى ولايات كاملة الصلاحيات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الوزراء استهل جدول أعماله بالمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قدمه وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية. وأشار البيان إلى أن مشروع هذا القانون "يهدف إلى ترقية المقاطعات الإدارية العشرة (10) المنشأة على مستوى الجنوب الجزائري، و...

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