بلعيد: لا يمكن بناء دولة مؤسسات دون إشراك النخبة

أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، بلعيد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر "تحتاج إلى نخبتها ولن تجد أكثر حس ووعي من الطلبة"، ملتزما بفتح الباب أمام خريجي الجامعات لبناء "دولة مؤسسات حقيقية". وفي كلمة له أمام الطلبة خلال التجمع الذي احتضنته القاعة المتعددة الرياضات بزرالدة، تعهد بلعيد بـ"منح كل الفرص أمام خريجي الجامعات للمساهمة في بناء مؤسسات الجمهورية الجديدة"، مبرزا أن الجزائر "تحتاج إلى نخبتها أكثر من شيء آخر". وأضاف أن الجزائر "التي تحتاج في هذا الظرف إلى رجال مخلصين وأوفياء، لن تجد أكثر حسا ووطنية من الطلبة الذين ساهموا في الحركة الوطنية وقرروا في...

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