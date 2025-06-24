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طاسيلي للطيران تفتح خطا جديدا بين وهران وستراسبورغ

ستطلق شركة طاسيلي للطيران خطا جويا جديدا  يربط بين وهران ستراسبورغ (فرنسا) ابتداء 2 جويلية 2020 إطار توسيع  شبكتها الدولية المنتظمة، حسبما علم.

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26/11/2019 - 17:47

طاسيلي للطيران تفتح خطا جديدا بين وهران وستراسبورغ
طاسيلي للطيران تفتح خطا جديدا بين وهران وستراسبورغ

ستطلق شركة طاسيلي للطيران خطا جويا جديدا&nbsp; يربط بين وهران و ستراسبورغ (فرنسا) ابتداء من 2 جويلية 2020 في إطار توسيع&nbsp; شبكتها الدولية المنتظمة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى هذه الشركة الوطنية&nbsp; للطيران. وأوضح ذات المصدر أن "هذا الخط الجوي سيكون كل يوم خميس عبر طائرات بوينغ&nbsp; 737/800 NG وذلك بصيغة الدرجتين، 20 مقعدا في درجة رجال الأعمال و 135 مقعدا&nbsp; في الدرجة الاقتصادية". في هذا الصدد، فإن التذاكر متوفرة للبيع و اقتراح تسعيرة خاصة لعملية الإطلاق&nbsp; بالنسبة لرحلة ستراسبورغ-وهرن-ستراسبورغ ابتداء من 31.741 دج مع احتساب جميع&nbsp; الرسوم أو 86.280 أورو ذهابا و إيابا. و يمك...

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26/11/2019 - 17:47

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