طاسيلي للطيران تفتح خطا جديدا بين وهران وستراسبورغ

ستطلق شركة طاسيلي للطيران خطا جويا جديدا يربط بين وهران و ستراسبورغ (فرنسا) ابتداء من 2 جويلية 2020 في إطار توسيع شبكتها الدولية المنتظمة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى هذه الشركة الوطنية للطيران. وأوضح ذات المصدر أن "هذا الخط الجوي سيكون كل يوم خميس عبر طائرات بوينغ 737/800 NG وذلك بصيغة الدرجتين، 20 مقعدا في درجة رجال الأعمال و 135 مقعدا في الدرجة الاقتصادية". في هذا الصدد، فإن التذاكر متوفرة للبيع و اقتراح تسعيرة خاصة لعملية الإطلاق بالنسبة لرحلة ستراسبورغ-وهرن-ستراسبورغ ابتداء من 31.741 دج مع احتساب جميع الرسوم أو 86.280 أورو ذهابا و إيابا. و يمك...

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