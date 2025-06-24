التماس السجن للمدير السابق لوكالة عقارية بوهران

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لوهران الكائنة بحي "جمال الدين "اليوم الثلاثاء سبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دج ضد المدير السابق للوكالة العقارية لبلدية بئر الجير "ب ب" المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور والاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة. وتم النظر في هذه القضية بعد المعارضة التي قدمها المتهم بعد صدور الحكم الأول بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات ضده من قبل نفس المحكمة في جانفي 2017 . واستنادا إلى الوقائع المقدمة خلال المحاكمة فإن هذه القضية تعود إلى 2010 عندما تم إخطار مالك قطعة أرضية تقع ببئر الجير والذي شيد عليها مصنعا بإشعار بالإخلاء. وفي نفس اليوم توجهت م...

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