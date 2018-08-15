وفاة العلامة أبو بكر الجزائري

اسلاميات
15 أغسطس 2018 () - الخبر
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توفي، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف سابقاً عن عمر يناهز  97 عاماً، بعد صراع مع المرض.

و تقرر أن تؤدى عليه صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم في المسجد النبوي الشريف، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة البقيع .

وكان الشيخ"الجزائري" قد تعرض العام الماضي، لالتهاب رئوي حاد، نُقل على إثره إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للحرس الوطني بالمدينة لتلقي العلاج .

العلامة الجليل ابو بكر الجزائري من مواليد ولاية بسكرة سنة 1921، في قرية ليوة القريبة من طولقة، أين تعلم وتمدرس، قبل أن يرحل وعائلته إلى المدينة المنورة.

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