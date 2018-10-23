كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بالتفاصيل "قيمة بيع وشراء" المباريات في البطولة الوطنية لكرة القدم سواء في المحترف الأول أو الثاني.

فحسب الصحيفة الفرنسية فإن فوز أي فريق خارج الديار يتطلب دفع ما يقارب الـ58500 أورو أي ما يعادل مليار و200 مليون سنتيم، ونفس الشيء بالنسبة للعودة بنقطة التعادل من خارج القواعد يتطلب دفع 14500 أورو أي حوالي 300 مليون سنتيم.

أما للحصول على ركلة جزاء خارج الديار فعليك دفع ما ما بين 7 آلاف إلى 14 ألف أورو أي ما بين 147 مليون إلى 300 مليون سنتيم.



ولقاءات البطولة المحترفة الثانية، ليست بريئة أيضا، فإن ترتيب المواجهات حسب "فرانس فوتبول" يبدأ منذ مرحلة الذهاب، فالفوز خارج الديار يتطلب دفع ما يقارب الـ7 آلاف أورو أي ما يعادل 147 مليون سنتيم.

أما في مرحلة العودة فالفوز خارج الديار يتطلب دفع 29 ألف أورو أي ما يعادل 600 مليون سنتيم والتعادل خارج الديار يتطلب دفع 7 آلاف أورو أي ما يعادل 147 مليون سنتيم، و ضربات الجزاء، فالحصول عليها في مرحلة الذهاب يكلف دفع 3700 أورو أي ما يعادل 77 مليون سنتيم، والحصول عليها خلال مرحلة العودة يتطلب دفع 7آلاف أورو أي ما يعادل 147 مليون سنتم.

وكان تحقيق مماثل لـ"بي بي سي" البريطانية رفع النقاب أيضا على ممارسات مماثلة تنخر البطولة الجزائرية لكرة القدم.