استلم النائب معاذ بوشارب مهامه، أمس، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بدعم 319 نائب من مجموع 462 برلماني، وسط مقاطعة مهمة، فغاب 142 نائب من ممثلي المعارضة والمستقلين عن جلسة تعيين الرئيس "الجديد".

وتولى نائب سطيف، الذي يعد ثاني أصغر رئيس للمجلس في الجزائر المستقلة بعد عبد العزيز بلخادم، منصبه تنفيذا لـ"سياسة الأمر الواقع"، حسب المعارضة، ودون إجراء مراسيم استلام المهام من "سلفه" الذي مازال يعتبر نفسه رئيسا شرعيا للمجلس الشعبي الوطني، في سابقة في تاريخ الجزائر.

وتقدم بوشارب مرشحا وحيدا مدعوما بكتل الموالاة ومجموعة من الأحزاب الصغيرة، وتولى نائب تبسة محمد جميعي تقديم مرشح كتلة الأفالان، الذي كان على خلاف شديد معه، ليأتي الدور على رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط، ثم تجمع أمل الجزائر الطاهر شاوي ورئيس كتلة الحركة الشعبية، بربارة الشيخ، وممثل كتلة الأحرار ومجموعة أحزاب صغيرة.

وحاز بوشارب على دعم 319 برلماني، فيما سجل امتناع واحد، بعكس المزاعم عن توفر 351 توقيع لسحب الثقة من بوحجة. وفي حدود منتصف النهار بالتمام أخذ مكان السعيد بوحجة الذي رفض الاستقالة رغم الضغوط القاسية التي سلطت عليه إلى غاية الساعات التي سبقت تكليف "خليفته". ولم يسجل خلال الجلسة أي أحداث عنف أو احتجاج، في غياب المعارضة التي فضلت عدم إفساد عرس الموالاة، مكتفية بإصدار بيانات التنديد والتصريحات.

وجاءت تزكية بوشارب مباشرة بعد المصادقة على قرار عزل بوحجة، حيث صوت لصالح القرار 317 من بينهم 31 صوتا بالوكالة، فيما عارض برلماني حر لولاية تيزي وزو هذه الخطوة احتجاجا على "فعلة" غلق مقر المجلس مطلع الأسبوع الماضي.

وعجزت اللجنة القانونية في عرض أسباب "العزل" مرة أخرى عن تقديم السند المنطقي، مكتفية بالاحتماء بوثيقة سحب الثقة منه من قبل كتل الموالاة "وعجزه عن أداء مهامه"، متجاوزة الأحكام الدستورية ذات الصلة بعهدة رئيس الهيئة.

وأعرب نواب من الشتات السياسي رفضهم إسقاط بوحجة، وقالت النائب إخلف زينة عن التجمع الجمهوري إنها ترفض الانقلاب على رئيس منتخب ومجاهد، فيما عبر نائب قسنطينة عيدوسي بشير عن رفضه الشديد للطريقة التي تم بها عزل الرئيس بوحجة.

وعود بوشارب

في خطابه الأول توجه بوشارب بعبارات الشكر والامتنان إلى "رئيس الجمهورية"، وتكررت الإشارة إلى الرئيس 11 مرة، في خطوة فهمت بأن شاغل مكتب الطابق الخامس بقصر زيغود يوسف حفظ الدرس، بعكس سلفه الذي كان مقصرا في المدح ووجه له، حسب مصادر، اللوم في سنته الأولى على هذا التقصير.

ووعد بوشارب في خطابه بقلب صفحة بوحجة وتكريس ثقافة الشراكة والتوافق والبناء والتواصل الدائم مع جميع المكونات، لـ"الرفع من المكانة المؤسساتية للمجلس ليكون صرحا شاهدا على الديمقراطية التشاركية ومنبرا حقيقيا للدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى" و"ترسيخ قواعد التعاون والتكافل والتكامل مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات ومع مجلس الأمة وباقي الهيئات والمؤسسات الدستورية الأخرى".

وقال بوشارب إنه سيكون "متفتحا على كل الآراء والاقتراحات الكفيلة بتحسين أداء المجلس وجعله أقرب إلى المواطنين" وإنه سيعتمد "منهجية التشاور مع مختلف مكونات المجلس سواء أكانت أغلبية أو معارضة". وحث النواب على "التنافس بأساليب حضارية ووفق ما تنص عليه القوانين وبالنقاش الديمقراطي المترفع عن كل اعتبار سياسوي وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الأخرى".

ودعا النواب لمساعدته مشيرا إلى أن "تحمل مسؤولية رئاسة المجلس أمانة وتحد في الوقت نفسه"، موضحا أن "عملا كبيرا" ينتظر المجلس، من خلال "الدراسة المعمقة لعدة مشاريع قوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2019 أو الاضطلاع بالدور الرقابي للمجلس أو دوره في الدبلوماسية البرلمانية".

وأكد بوشارب شرعيته على رأس الهيئة وقال إن انتخابه من طرف النواب "نابع من وعي عميق بضرورة ضمان استمرارية المجلس الشعبي الوطني ومواصلة تعزيز الديمقراطية ومواجهة تحديات الراهن والمستقبل"، معربا عن أمله في أن تكون هذه التزكية "انطلاقة جديدة للمجلس تعزز الأداء البرلماني في كنف الاحترام والحوار والمقارعة بالأفكار وخدمة الصالح العام".

البحث عن خليفة له على رأس الكتلة

وباشر الرئيس الجديد أولى عمليات التغيير في المجلس، من خلال تكليف مسؤول ذي خبرة في التشريفات بمرافقته، في خطوة تسبق تغييرات في الهيئة بإبعاد أغلب الأطقم التي رافقت بوحجة في الأشهر الماضية، وينتظر أن يتم "ترحيل المديرين "المتقاعدين" وجلب طاقم جديد سيختار على الأرجح من كوادر الأفالان، فيما يستعد قادة عملية الإطاحة ببوحجة للحصول على ترقيات في الجهاز التنفيذي والدبلوماسي.

ويسود غموض شديد بخصوص من يخلف بوشارب على رأس الكتلة، وسط توقعات أن يجري اختيار مسؤول يشتغل على نفس الموجة مع رئيس المجلس ويكون عينه فيها، حتى لا يقع له ما وقع للرئيس المعزول الذي انقطعت خيوط اتصاله مع كتلته ومنها أيضا انطلقت شرارة الانقلاب عليه.