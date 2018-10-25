أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حمس تعتبر معاذ بوشارب رئيسا غير شرعي للمجلس الشعبي الوطني، إلا أنها ستتعامل معه كأمر واقع.

وكتب مقري على صفحته الرسمية في الفايسبوك اليوم الخميس "ليس لنا مشكل شخصي مع السيد بوشارب ولكنه رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي وتعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر واقع مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحزاب مع مختلف مؤسسات الدولة والبرلمانات بغرفيتها المخدوشة الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي سنة 1995".

وأضاف مقري "الفرق أننا كنا نقول هيئات مخدوشة الشرعية لأن فيها نوابا شرعيين انتخبهم الشعب فعلا، واليوم نقول رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي لأن انتخابه تم في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية. نضالنا سيستمر ونحن بهذه الانحرافات الكبرى التي تقوم بها السلطة نتقدم نحو التغيير ولا نتراجع، والتغيير الذي نريده هو لصالح الوطن!".