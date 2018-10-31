أفاد السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني المعزول، بأن تحفظ رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، بخصوص مدى قانونية الطريقة التي اتبعها نواب الأغلبية في تنحيته، "يبين أن الرجل وقع في حرج، وكأنما أراد أن يوحي بأن هناك فراغا في النصوص، ما يحول دون التعامل مع قضية كالتي تعرضت لها".

وذكر بوحجة، في اتصال مع "الخبر"، أن مدلسي "كان مرنا وذكيا في تفاعله مع القضية، فهو تحاشى تحمل المسؤولية التاريخية للأحداث التي جرت في الغرفة البرلمانية الأولى.. هو يقود مؤسسة حارسة على مطابقة القوانين مع الدستور وبالتالي لا يمكن أن يتورط في أي ممارسة تتضمن تعديا على القانون والدستور".

وتفادى مدلسي، أول أمس، خلال ندوة بالعاصمة حول "الدفع بعدم دستورية القوانين"، الرد بوضوح على سؤال طرحه صحفي، يتناول موقف الهيئة التي يقودها من الالتفاف على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في حملة الإطاحة برئيسه. وقال مدلسي ضمنيا إن المجلس الدستوري لا يمكنه التدخل في صراع بوحجة مع نواب الأفالان والأرندي، وأكد أنه "يجب السهر على احترام القوانين"، جملة قرأها بوحجة لصالحه.

ولبوحجة تفسير لما بدر من مدلسي من تصرف، وهو أن وزير المالية والخارجية الأسبق "أوحى بأن مسار تنحيتي لم يكن شرعيا". لكن مدلسي لم يذكر ذلك بوضوح، حسب مفهوم بحجة، بذريعة أنه كان سيقع في حرج لو صرح بأن نواب الأغلبية تعدوا على القانون.

ويتمسك بوحجة بكونه "رجلا لا يقلق أي أحد في الدولة"، حتى يمكن تبرير بأن تنحيته كانت بتوجيهات من جهة نافذة. وقال بهذا الخصوص: "بالتأكيد أنا لا أزعج أحدا في الدولة، لكن جمال ولد عباس (أمين عام الأفالان) يعمل منذ وصوله إلى قيادة الحزب (أكتوبر 2016) على إقصاء كل العناصر التي دعمت رئيس الجمهورية منذ 1999.. إنه يعتبر هذا العمل إنجازا وانتصارا.. على الصحفيين أن يفهموا جيدا المخطط الذي ينفذه ولد عباس".

ولا يزال بوحجة مقتنعا بأن جماعة النواب التي انقلبت عليه وأزاحته من منصبه "لم تتحرك بناء على رسالة أو تعليمات فوقية، فلو كانت هناك رسالة لأبلغتني بها الجهة التي صدرت عنها بشكل مباشر دونما حاجة إلى وسطاء. فبوحجة ليس معارضا ولا متمردا. والذي نفذ الخطة إنما يبحث عن تعبيد الطريق ليسهل عليه تحقيق مآربه، وهي بالتأكيد ليست مآرب سياسية"، في إشارة إلى ولد عباس الذي لم يخف حساسية شخصية إزاء بوحجة منذ الأسابيع الأولى لتوليه رئاسة المجلس الوطني. واستغرب بوحجة "تصرفات مسؤول يعمل على إقصاء ل وهما في خندق واحد!". وأضاف مستهدفا أمين عام الحزب الواحد سابقا بشكل مباشر: "أسلوب ولد عباس في التعامل معي فيه كراهية وحقد".

وعاد بوحجة إلى حركة الإطاحة به، متسائلا: "لماذا أغلقوا أبواب المجلس بالسلاسل والأصفاد؟ لماذا منعوا رئيسه من دخول مكتبه؟ ماذا ارتكب هذا الرئيس حتى يبرروا هذه الفعلة غير القانونية؟".

ويعتقد منتخب ولاية سكيكدة أنه "لو كانت هناك رسالة من جهة عليا تطالب بتنحية بوحجة، يفترض أن تدعو منفذي مضمونها إلى إقناعي بالتي هي أحسن، بالرحيل. إذن، لو سلمت جدلا بأن توجيهات بعزل أحد المساعدين الرئيسيين لرئيس الجمهورية (يقصد نفسه) موجودة، فهذا يؤكد أنهم (النواب) لم يحسنوا تبليغها لي وربما لم يستوعبوها". وتابع: "بوحجة يغادر المنصب بشرف ويخرج من الباب الواسع، ولا يقبل أبدا الرسائل الشفوية المبلغة له بأسلوب ملتو وغامض. فقد رفضت ذلك وأعلنت تمسكي بالقوانين والدستور".