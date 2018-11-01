رفضت محكمة تيبازة التماسا جديدا للإفراج عن عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، الموقوف على ذمة التحقيق منذ 18 أوت المنصرم في قضية تلقي رشاوى، حسب ما استفيد من مصادر في الغرفة العليا للبرلمان.

وذكرت مصادرنا أن محامي السيناتور تقدم بطلب جديد للإفراج عن موكله، لكن الرد لم يختلف عن الالتماس الأول في 5 سبتمبر الفارط، حيث رفض إخلاء سبيله ترجمة للانسداد الذي توجد عليه قضيته منذ حبسه بتهمة تلقي رشاوى من قبل مرق عقاري.

ويتيح القانون الجزائري لوكيل الجمهورية اعتقال المشبوهين لأربعة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرتين مدة كل واحدة منها أربعة أشهر في القضايا ذات الطبيعة الجنائية، ومنها تلقي رشاوى.

وأشارت مصادر من المجلس إلى أنه لم يسجل أي تطور في القضية لتسوية الأزمة وأن جهود بن صالح الذي طلب من أعضاء مجلس غاضبين مهلة وإيقاف التصريحات الإعلامية تصطدم بعراقيل على مستويات حكومية، وسط حديث عن قبضة حديدية بينه وبين وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الذي يتردد في كواليس المجلس أنه وراء عدم إثمار جهود رئيس المجلس لتسوية الملف واحترام الإجراءات القانونية والدستورية.

ولم يمكن اللقاء بين الرجلين الذي تم في أكتوبر المنصرم من تحقيق تقدم في القضية، وذكر عضو بمجلس الأمة، على صلة بالملف، أنه باستثناء بلاغ من قطاع العدل بخصوص عملية الاعتقال، لم يتلق مكتب مجلس الأمة إخطارا رسميا بخصوص إيقاف البرلماني، ما عرقل قيام المكتب بمباشرة الإجراءات الخاصة بطلب الإفراج عن المتهم في حالة تلبس مثلما تقتضيه أحكام المادة 128 من الدستور التي تنص أنه "في حالة تلبس أحد النّواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا".

وحسب الفقرة الثانية من المادة: "يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة".

وأظهر أعضاء في مجلس الأمة تشاؤمهم بمآلات القضية، وسط تنبؤات بأن النائب المغضوب عليه أيضا من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قد يبقى لفترة طويلة خلف القضبان عقابا له على نيته قيادة حركة تصحيحية في الحزب.

ويعتقد أن السلطة تريد من سلسلة الاعتقالات التي مست برلمانيا ومجموعة من كبار ضباط في الجيش، ثم وضع صحفيين ومدونين وراء القضبان، تريد إعادة تعديل قواعد اللعبة والتوازنات وإعطاء صورة جديدة عنها تمهيدا للرئاسيات المقبلة، عبر إظهار أن لا أحد سيفلت من العقاب مهما توفر من حماية وحصانة وقوة، في رسالة إلى كل فئات المجتمع.

وكان البرلماني مليك بوجوهر، وهو رئيس بلدية سابق وشغل فترة قصيرة عضوية المجلس الشعبي الوطني خلفا لزميله في الحزب، النقابي الراحل بوعلام بوزيدي، أوقف في 18 أوت بعد ضبطه متلبسا بتلقي عمولة من قبل مرق عقاري في الولاية.

وقامت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي مباشرة بعد تفجر القضية برفع الغطاء السياسي عنه، وأعلن الحزب في بيان له، بعد الكشف عن الفضيحة، عن إقصاء البرلماني "نهائيا" من صفوف الحزب بسبب "تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه".

واستند الحزب في قراره إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.

ورفضت المحكمة في 5 أوت التماسا للإفراج عنه والإبقاء عليه خلف القضبان إلى غاية المحاكمة. وأثار اعتقاله موجة غضب في مجلس الأمة، حيث قاطع بعض أعضائه جلسة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، باعتبار، كما قالوا، أن توقيف زميلهم يعد مساسا بالحصانة البرلمانية.