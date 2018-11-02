أدانت الجزائر اليوم الجمعة "بشدة" الاعتداء الذي استهدف حافلة تنقل أقباطا كانوا متوجهين إلى دير بمدينة المنيا بمصر حسبما صرح به الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وأوضح بن علي شريف "إننا ندين بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف اليوم حافلة تنقل أقباطا كانوا متوجهين نحو دير بمدينة المنيا بمصر".

وأضاف أن "هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف كالمعتاد أشخاصا أبرياء يميط مرة أخرى اللثام عن الوجه البشع للإرهاب الذي ينتهك جميع القيم والمبادئ ولا يتورع عن الاعتداء على قداسة الحياة الإنسانية".

كما أكد بن علي شريف "إننا نقدم تعازينا لعائلات الضحايا والحكومة والشعب المصريين الشقيقين معربين عن تعاطفنا مع عائلات الجرحى".

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في الأخير إلى القول بأن "بلادنا التي عانت من هذا الإرهاب الأعمى والدموي والتي نجحت في دحره على قناعة بان مصر القوية بتضامن مؤسساتها وتلاحم شعبها ستتمكن في الأخير من القضاء على هذه الآفة الدخيلة عن ديننا وقيمنا".