وجه قائد النادي الأهلي المصري سابقا، والمحلل الرياضي، وائل جمعة، رسالة للجماهير المصرية والتونسية بعد ما نتج عن مباراة ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مشاحنات، وطالب بعض الإعلاميين والجماهير الذين وصفهم بـ"المرضى" بالابتعاد، كي تبقى الروح الأخوية حاضرة، وذكر الجماهير بما وصفه بـ"مأساة" مباراة مصر والجزائر خلال تصفيات كأس العالم 2010.

وقال جمعة في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "انتهت مباراة الذهاب بكل احداثها وفاز الاهلي بها وفي انتظار مباراة العودة ان شاء الله نتمنى ان تخرج المباراة بما يليق بسمعه الفريقين وسمعه البلدين ونتذكر مأساة مباراة مصر والجزائر وما حاط بها، الاهلي لم يسرق الفوز ولم يتعود على ذلك كما يشيع بعض الموتورون والحاقدون".

وأضاف قائد النادي الأهلي وصخرة دفاعه سابقا: "اتمني ان تستمر العلاقة الطيبة بين الناديين والمشجعين وان يبتعد المرضى من الاعلاميين والمشجعين الذين يثيرون المحبين ويريدون تخريب العلاقات بين الاخوة".

وتابع جمعة في تغريدة أخرى قائلا: "اخيرا حتى لا يزايد أحد علينا لم يتعرض احد لكيان الاهلي بسوء ومن يريد التأكد يرجع للاستديو التحليلي، الاهلي بالنسبة لنا هو الحياة".

وشهدت مباراة الذهاب في مصر بعض المشاحنات، بعد اعتراض الترجي على قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لإحتسابه ركلتي جزاء رأى التونسيون أنهما ظالمتين.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وستقام مباراة الإياب على أرضية ملعب رادس في تونس، في 8 نوفمبرالجاري.