أدانت وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت "بقوة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة حافلة سياح على طريق المريوطية بمحافظة الجيزة بمصر و أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

وفي تصريح له أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الجمعة حافلة سياح على طريق المريوطية بمحافظة الجيزة بمصر".

"وإذ نحني إجلالا لأرواح ضحايا هذا العمل الجبان، نتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم، ونعرب عن تضامننا مع حكومة مصر الشقيقة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية"، يضيف الناطق الرسمي.

كما جدد ذات المسؤول "دعمنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يمكنه بأي حال من الأحوال النيل من أمنها واستقرارها ووحدة شعبها ونؤكد على ضرورة تكاتف جهود المجموعة الدولية للعمل على القضاء على هذه الآفة المقيتة واجتثاثها من جذورها".

وكان هذا الاعتداء الارهابي الذي وقع ببطريق المريوطية (جنوب غرب القاهرة) قد أودى بحياة 4 اشخاص من بينهم 3 سياح فيتناميين وإصابة 11 اخرين بجروح.