صرح معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير الأفالان، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن "المحطة القادمة هي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، أما مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة فالكل يعرف طبعه، فهو سيقرر حينما يريد أن يقرر".

كان بوشارب منذ أن فتح الجدل بقوة حول الرئاسيات، يتحاشى الخوض فيه خشية أن يلقى مصيرا سيئا، خصوصا أن الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، تم إبعاده من الحزب لأنه تناول كثيرا موضوع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. فاكتفى بوشارب الذي تعلم الدرس من ولد عباس، بالحديث عن دعم برنامج بوتفليقة ودعم استمراريته.

لكن خرجة بوشارب، أمس، بالعاصمة، خلال ندوة صحفية، أوعـز بكلام آخر عن الانتخابات الرئاسية، فقال إن "المحطة القادمة هي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، والرئيس بوتفليقة طبعه معروف لدى الجزائريين، فهو سيقرر حينما يريد أن يقرر"، أي كما يقال بالعامية "قولها بلا ما تقولها". وهنا يبعد بوشارب خيار وجود تأجيل للانتخابات وتعديل الدستور للتمديد لحكم بوتفليقة.

ووضع بوشارب دور الأفالان كالعادة في سياق "الوفاء للرئيس بوتفليقة، خصوصا أن الانتخابات سيفصل فيها باستدعاء الهيئة الناخبة، أما حاليا فالعهدة الحالية لم تنته، والرئيس يعمل بطريقة واضحة وسليمة، فما علينا سوى انتظار استدعاء الهيئة، وبالنسبة إلينا لا يوجد تصور إلا لرجل واحد هو الرئيس بوتفليقة".

وفي موضوع آخر، بدا الارتباك على بوشارب وهو يجيب عن سؤال "الخبر" بخصوص الرسالة التي نشرت على موقع الحزب، الداعية إلى ترشح بوتفليقة، ما إذا كانت اختراقا للتشويش عليه أو اختبارا لمعرفة قدرة تحمل بوشارب للهزات، فتهرب "منسق الأفالان" من الإجابة واكتفى قائلا: "لا يوجد أي شيء، فما حدث كان عن حسن نية من المشرفين على الموقع، ولا وجود لخلافات بين أعضاء هيئة التسيير".

وبشأن انتخابات مجلس الأمة، عبر بوشارب عن "ارتياحنا للنتائج المحققة بفوزنا حسب النتائج الأولية بـ29 معقدا في مجلس الأمة، وهذا لأول مرة يحصل الأفالان على هذا العدد، أما خسارتنا لبعض الولايات، وعلى رأسها العاصمة، التي كانت منذ 2002 في قبضتنا، سنعتبرها كبوة، ومع هذا سنبقى القوة السياسية الأولى في البلاد، بحضور قوي في الحكومة وأغلبية في البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية".

كما توعد بوشارب منتخبي الأفالان في العاصمة، لما اعتبره "خيانة" تعرض لها مرشح الحزب، لصالح غريمه عن الأرندي، بأن يفتح تحقيقا لمعرفة ما جرى، مشيرا إلى أن "هناك تخاذلا لعدد من المنتخبين ولنا كلام سنقوله فيما بعد". كما أشار بوشارب إلى أن "التحالف الرئاسي لم يكن له أثره في انتخابات مجلس الأمة، من خلال التحالفات، حيث فضل كل حزب العمل على طريقته، واحتراما أيضا للمناضلين التقليديين لكل حزب، لكن التحالف سيكون له أثره في مناسبات ومحطات أخرى".