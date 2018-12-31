نشر موقع "آف بي. ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن أفضل الأعمال السينمائية التي نالت استحسان النقاد والجمهور على حد سواء خلال هذه السنة.



وقال الموقع، في تقريره إن الفيلم الدرامي الغنائي "مولد نجم" من بطولة الممثل برادلي كوبر والمغنية الشهيرة ليدي غاغا، حقق نجاحا باهرا وكانت تعليقات النقاد بشأنه إيجابية. ويعتبر البعض أن هذا الفيلم سيكون من بين الأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار. وأضاف الموقع أن فيلم "روما" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون قد عُرض في مهرجان البندقية السينمائي.

وأشار الموقع إلى أن فيلم "مسألة عائلية" هو دراما يابانية تتمحور أحداثه حول قصة عائلة يابانية فقيرة،

وأفاد الموقع بأن فيلم "النمر الأسود" يعتبر من أشهر أفلام النصف الأول من سنة 2018، حيث حصل على ثناء النقاد والمشاهدين العاديين، الذين صنفوه ضمن قائمة أفضل أفلام الأكشن في العالم لهذه السنة.

وذكر الموقع أن فيلم "الأرامل" يعد أول عمل للمخرج البريطاني ستيف ماكوين منذ نجاح فيلمه السابق "12 سنة من العبودية". وقد حاز فيلم "الأرامل" الذي يندرج ضمن الدراما الاجتماعية على ثناء النقاد، وأشار الموقع إلى أن أحداث فيلم "المفضل"، للمخرج اليوناني يورغوس لانتيموس، تدور أحداثه حول اعتلاء الملكة آن العرش في بداية القرن 18. كما سرد هذا الفيلم بعض المكائد المتعلقة بالحكم. ومن المتوقع أن يحصل أبطال هذا الفيلم على جوائز مرموقة بفضل أدائهم المتميز.



وبين الموقع أن فيلم "الهروب" حاز على اعجاب النقاد الذين اعتبروه من الأفلام الناجحة وأشار الموقع إلى أن فيلم الكوميديا الرومانسية "مع حبي سيمون"، وقد نال هذا الفيلم استحسان النقاد والمشاهدين. وأكد الموقع أن الأفلام الموسيقية تحظى بشعبية كبيرة في هوليوود، وأبرزها هذه السنة فيلم "عودة ماري بوبينز". وقد عُرض هذا الفيلم لأول مرة في ديسمبر سنة 2018، وقد لقي قبول الجمهور، كما تم ترشيحه لجوائز مرموقة، خاصة عن الأداء المميز للممثلة إيميلي بلانت.