أكد رئیس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، أن الانتخابات الرئاسیة ستجرى في أفريل 2019.

واستبعد غول خلال تنشیطه لندوة صحفیة، الیوم الثلاثاء، إمكانية تأجیل الانتخابات الرئاسية مؤكدا إجراءها في وقتها المحدد.

ودعا رئيس تاج بوتفلیقة إلى الاستمرار في قیادة البلاد"، مشيرا إلى دعم الرئيس في أي قرار يتخذه.

كما اعتبر غول أن رسالة الجيش الوطني الشعبي التي رد فيها على مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين "تنسجم مع مضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة بالولاة", مشيرا الى انها "رسالة كانت قاطعة لأي جدل أو شك ووضعت النقاط على الحروف وصوبت نهائيا الجدل السياسي وأطرته دستوريا وقانونيا".