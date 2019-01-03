تعرض الكثير من الحوامل جنينها لبعض التشوهات، وذلك لعدم قيامها بتحليل"ب 12"، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك الحفاظ على نسبة هذا الفيتامين فى جسمك ومعرفة كيفية الحصول عليه، حيث ترصد الدكتورة هند محمد سلمي استشارية أمراض النساء والتوليد مؤثراته.

1. منع العيوب والتشوهات:

حيث يشمل وجود كمية كافية من "B12"، إما من تناول المكملات الغذائية أو تناول نظام غذائي غني بالبروتين، النساء اللواتي يأملن في الحصول على حمل صحي يجب أن يصلن إلى تناول فيتامين "ب 12". عندما يتطور الطفل في جسم الأم، يعمل B12 على ضمان تطور الجهاز العصبي والدماغ بشكل صحيح.

النساء اللواتي يعانين من نقص B12 في وقت مبكر من الحمل معرضات لخطر زيادة احتمال حدوث عيوب وتشوهات، والتي يمكن أن تشمل إصابة الأنبوب العصبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن القصور في B12 يعرض الأمهات للإجهاض أو الولادة قبل الأوان.

2. يمنع هشاشة العظام

تلعب B12 دورًا في منع هشاشة العظام.

3. تخفيف أعراض الاكتئاب

مع زيادة B12، يمكن للأفراد تحسين مزاجهم أثناء العمل على الحد من الاكتئاب.

الخيارات الأكثر شعبية لملحق فيتامين B12 هي سيانوكوبالامين وMethylcobalami هذه هي الخيارات المفضلة لتكملة فيتامينB12 للذين يتناولون غير اللحوم.

4. تلقى حقن B12 من الطبيب طريقة فعالة للحصول على دفعة B12 عن طريق الحقن. إذا وجد الطبيب أنك تعانين من نقص فيه.