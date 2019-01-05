نددت جبهة المستقبل على قرار إلغاء المقعد الذي تحصلت عليه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

واعتبر بيان للجبهة صدر خلال اجتماعه الطارئ مساء أمس الجمعة، عقب إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لـ"السينا" أن إلغاء مقعد الجبهة لولاية إليزي "معطا الله عمر" رئيس المكتب الولائي وعضو المجلس الشعبي الولائي يعتبر "ظلماً و جورا".

واتهمت المستقبل والي ولاية اليزي حيث قال إنه جاء "بناء على وقائع مفبركة من طرف والي ولاية إليزي الذي يتحمل كل المسؤولية عن هذا الفعل وتبعاته وهذا احتقار وطعن في شرف المنتخبين ومصداقية العملية الانتخابية".

وتندد المستقبل بشدة بهذا التصرف الجبان -حسبها - وتتمسك بحقها المشروع في هذا الفوز المستحق وتحمل المسؤولية لكل الهيئات المعنية وتطالب بفتح تحقيق في القضية.