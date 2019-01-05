أكد صاحب مبادرة المنتدى الوطني للمنتخبين السابقين لحزب جبهة التحرير الوطني، محجوب بدة، اليوم السبت بالبليدة، دعم الجمعية الثابت والمطلق لخيار استمرارية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

وقال بدة خلال لقاء جمع المنتخبين السابقين لولايات الوسط للحزب احتضنته قاعة الشهيد بعزيز أن "جميع المنتخبين السابقين والحاليين والمناضلين متمسكون بخيار الاستمرارية ويدعون رئيس الجمهورية إلى مواصلة مهامه على رأس الدولة دعما للاستقرار وحماية للمنجزات وصونا للمكاسب التي تحققت طيلة العقدين السابقين".

وبعد أن أشاد ذات المتحدث بما وصفها "الانجازات الضخمة لرئيس الجمهورية في جميع المجالات"، أكد أن مناضلي الحزب ليسوا من الناكرين أو المشككين أو الجاحدين أو المتربصين ولن يستطيع أصحاب التعليقات السوداوية من تشويه الصورة الجميلة التي عليها بلادنا اليوم -حسبه-.