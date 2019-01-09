حذّر الإتحاد الطلابي الحر، على لسان أمينه العام، صلاح الدين دواجي، اليوم، من ما أسماه "تدخلات سافرة" من جانب رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، عبد الرزاق مقري، في شؤون الاتحاد الداخلية، وذلك بعد أن عمل – حسب دواجي - على إثارة الفتنة داخل المنظمة الطلابية، بالعمل مع تنظيم مواز للاتحاد والزجّ به في "أجندات حزبية ضيقة".

وفي بيان رسمي عن لوجال، أصر الطلابي الحر على ضرورة تدخل الجهات الرسمية من أجل "محاسبة المتورطين بغير حق في محاولة الزج بهذا الملف في خضم الصراع القائم".

واستغرب ذات البيان، تأكيد رئيس "حمس" على أنه اتفق مع مسؤول الفرع الموازي للاتحاد ووزير التعليم العالي، الطاهر حجار، من أجل نشاط هذا التنظيم داخل الجامعات، مؤكدا أحقيته القانونية بالعمل، وذلك بعد أن حصل على التصريح من قبل وزارة الداخلية.

وفي اتصال معه، أكد دواجي "مصداقية" البيان الذي حمل توقيعه، كما أكد ما جاء فيه من اتهامات مباشرة لعبد الرزاق مقري، بالعمل على اختراق التنظيم الطلابي من أجل توظيفه كورقة ضغط وتفاوض مع "أطراف مبهمة" لتنفيذ "أجندة مبهمة".

وأوضح دواجي بأنه "يحوز على وثائق تدين مقري وأعضاء في مكتبه السياسي، ورسائل داخلية تثبت نواياه تجاه الاتحاد الطلابي الحر". مبديا استغرابه من منشور نشره رئيس الكتلة البرلمانية لحمس في المجلس الشعبي الوطني، أحمد صادوق، يتحدث فيه عن ما يشبه مخططا لضرب استقرار الاتحاد وتوظيفه في حراك يستهدف الجزائر. مشيرا في هذا الصدد إلى عبارة قال فيها صادوق، إن ما سيحدث في الجزائر سيكلّل بالنجاح مثلما حصل في تونس، في إشارة إلى ثورة الياسمين بمناسبة حراك الربيع العربي في 2011 والذي انتهى بالإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتابع دواجي أنه لجأ إلى الإعلام لكشف هذه التحركات من جانب قيادة "حمس" بعد أن بلغت التطورات حدا لا يطاق. مؤكدا أن مقري يسعى لاستدراج الاتحاد الطلابي الحر ليكون ورقة في يده يفاوض بها أطرافا لا نعرفها بشأن الرئاسيات. وفي هذا الصدد، قال صلاح الدين دواجي، إن "الاتحاد يقاوم من أجل أن يبقى بمنآى عن التجاذبات السياسية والحزبية التي تراهن على التموقع قبيل الرئاسيات"، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده كي يبقى الاتحاد بعيدا عن السياسة.

ويشار إلى أن الاتحاد الطلابي الحر الذي تأسس في 1989 وعرف عنه آنذاك قربه من حركة حمس، كما أن الكثير من قياداتها السابقة والحالية، قدموا من صفوف هذا التنظيم الطلابي الذي تخندق مع قرارات الدولة في فترة التسعينيات وساند مسار الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية.

وفي اتصال معه، طعن عضو المكتب السياسي لحمس والنائب البرلماني، ناصر حمدادوش، في مصداقية البيان الموقع من طرف أمين عام الاتحاد الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، وقال إن "الإشكال القائم من اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وهي من ستفصل فيه".