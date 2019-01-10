صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزڤي، اليوم الخميس بقسنطينة بأن "أولى جرعات اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة ستكون متوفرة بحلول نهاية شهر جانفي الجاري".

وفي كلمته خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل لهذه الولاية أوضح بوعزڤي بأنه "تم اتخاذ تدابير مستعجلة من طرف الحكومة من أجل اقتناء كميات كبيرة من اللقاح قصد وضعها في متناول المربين من أجل محاصرة انتشار الوباء".

وفي هذا الصدد أكد وزير الفلاحة بأنه "تم استكمال التدابير الإدارية المتعلقة باقتناء هذه الجرعات من اللقاح" مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل على مكافحة هذا المرض من خلال وضع تحت تصرف المصالح البيطرية عبر كامل التراب الوطني كميات كافية من جرعات اللقاح.

كما أوضح الوزير بأنه تم إطلاق عملية التلقيح ضد الحمى القلاعية عبر كامل التراب الوطني مذكرا بمختلف العمليات الوقائية التي يقوم بها القطاع و يشرف على تأطيرها.