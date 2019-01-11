أعلنت إدارة صحيفة "المستقبل" المملوكة لرئيس حكومة لبنان المكلّف سعد الحريري، أنها قررت وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءاً من 1 فبراير القادم، والتحول إلى منصة رقمية بالكامل.

وقالت إدارة جريدة المستقبل في بيان لها "أمام التحولات التي تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، والتراجع المتواصل الذي تشهده السوق المحلية في المبيعات والمداخيل الإعلانية، قررت إدارة جريدة المستقبل وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءا من 1 فبراير 2019، والتحول إلى جريدة رقمية بالكامل...



وأضاف البيان "إن جريدة المستقبل التي رافقت قراء نسختها الورقية طوال 20 عاما، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم".

وفيما عم القلق أوساط الصحافيين العاملين في "المستقبل" خوفا من تلاعب إدارة الصحيفة بمستقبلهم والاستغناء عن خدماتهم أو عن خدمات العدد الأكبر منهم، قالت إدارة الصحيفة إنها تعتزم الإفادة من بعضهم في النسخة الإلكترونية، وعلم أن الإدارة أبلغتهم أثناء اجتماع التحرير أنها ستوقع عقودا جديدة مع الأسماء المختارة، وأنها لا تحتاج إلى خدمات كثيرين ممن لا يستوفون شروط العمل في الموقع.