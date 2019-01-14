أقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية مدير دار المسنين لباتنة بعد "الفيديو الفضيحة" الذي أظهر الحالة المزرية التي يتواجد عليها المركز.

وصنع شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين الحدث وسط الجزائريين، نظرا للمشاهد الصادمة التي أظهرت الحالة الكارثية للمقيمين بالمركز.

وبين الفيديو الذي تم تصويره بهاتف نقال وانتشر بكثرة على "الفايسبوك"، بعض المسنين النزلاء ملقين على الأرض والبعض الآخر مغشي عليه، في غياب تام للعاملين المكلفين بخدمتهم.

أما المشهد الأكثر قساوة فكان انتشار الفضلات البشرية في أحد الغرف وعلى الجدران، بالإضافة إلى القمامة المنتشرة بساحته، ما يبين حالة الإهمال التي يتواجد النزلاء الذين وجدوا أنفسهم بين سندان تخلي الأهل عنهم ومطرقة لامبالاة مسؤولي دار المسنين.