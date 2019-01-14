أعيدت جدولة محاكمة عدلان ملاح، مدير موقع "دزاير برس"، أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 23 جانفي المقبل، وذلك بعد استئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن النافذ. يأتي ذلك في وقت تفاعل مجلس حقوق الإنسان مع قضية عدلان ملاح، بعد الشكوى التي تقدم بها محاموه حول ظروف سجنه التي اعتبروها "لا إنسانية".

بعد نحو 20 يوما من إصدار محكمة باب الوادي بالعاصمة حكما بالسجن النافذ لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد عدلان ملاح، مدير موقع "دزاير برس"، بعد إدانته بتهمة التجمهر غير المسلح والعصيان إثر الوقفة التي شارك فيها تضامنا مع المغني المسجون رضا سيتي 16، تقرر إعادة جدولة القضية أمام الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء 23 جانفي لإعادة المحاكمة من جديد، وفق ما استفيد من محاميه. ويوجد ضمن هذه القضية أيضا المصور عبد العزيز لعجال الذي حُكم عليه بـ4 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار، وهي العقوبة ذاتها التي نالها نقروج عبد الحفيظ، المتهم الثالث.

ودخل عدلان ملاح منذ إصدار الحكم عليه في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبره ظلما تعرض له. لكن حالته الصحية، وفق شهادة المحامين الذين زاروه، بدأت تدخل مرحلة الخطر، بسبب إصراره على مواصلة الإضراب، ما جعل بعض أعضائه الحيوية تتأثر، فلم يعد قادرا على الحركة، كما أنه يعاني من انخفاض حاد في معدل السكر في الدم، ويلاحظ عليه ضعف في البنية الجسدية وشحوب في الوجه، وفق ما يذكره المحامي عبد الغني بادي والنائب حسن عريبي.

هذا الوضع أدى بمحامي عدلان ملاح إلى رفع شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة دستورية تابعة لرئاسة الجمهورية، لاعتقادهم أن ظروف اعتقال ملاح في السجن "لا إنسانية" وتهدد بتعقيد حالته الصحية والنفسية أكثر في حال لم يتم تدارك الأمر في أقرب وقت ممكن.

وقال المحامي حسن براهيمي الذي حمل الشكوى إلى المجلس، في تصريح لـ"الخبر"، إن ما دفعهم لهذه الخطوة هو أن "عدلان ملاح يخضع لنظام احتباس استثنائي لا يطبق إلا في حالتين: هما المعاقبة التأديبية التي تتخذ في حق المساجين المثيرين للفوضى في السجن أو الذين يشكلون خطرا على النظام العام مثل القتلة الساديين أو المعتدين جنسيا.

وأضاف: "رغم أن عدلان ملاح لا يدخل تماما في هاتين الحالتين، إلا أنه يخضع لهذه الشروط التعسفية في السجن، فهو يعاني من نظام العزلة التام وبالتالي حرمانه من حق الاتصال البشري، كما أنه موضوع في زنزانة انفرادية بعد أن تم تفريغ جناح يضم 8 زنزانات لإبقائه وحيدا في الداخل. والأغرب أنه حتى لما يضطر عدلان للخروج من الزنزانة للذهاب إلى العيادة أو لقاء محاميه، فإن ذلك يتم تحت مراقبة أمنية لصيقة، حيث يتم تمريره عبر رواق خاص. ناهيك عن ذلك، لا يسمح لعدلان بالراحة ليلا بإبقاء كل أضواء الغرفة مشتعلة، فأصبح يعاني من أرق شديد ولا ينام إلا بواسطة إبر منومة".

وحسب المحامي براهيمي، فإن مجلس حقوق الإنسان تفاعل مع القضية عبر رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بوزيد لزهاري، الذي استقبل الشكوى. وأوضح أن المجلس أبلغ المحامين بتفعيل نظام الإنذار المبكر، وهي صلاحية يمتلكها المجلس تتيح له إخطار السلطات المعنية بخروقات محتملة لحقوق الإنسان. وفي حالة عدلان ملاح، فإن الشكوى قد وصلت إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وكل المؤسسات المعنية، وفق ما أبلغ المجلس المحامين.