افادت قيادة الدرك الوطني للمجموعة الولائية لبومرداس اليوم الاثنين للخبر، عن قيامها بتفكيك شبكة متاجرة بالمخدرات وحبوب الهلوسة تتكون من خمسة متهمين.

وحسب قيادة الدرك الوطني لبومرداس فان الشبكة تتكون من شباب من ذوي السوابق العدلية ينشطون في المتاجرة بالمخدرات وحبوب الهلوسة في ولايتي بومرداس والبويرة، وتم حجز كلغ ونصف من المخدرات وأقراص الهلوسة ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة وسيارتين كنت الشبكة تستعملها في نشاطها الإجرامي

قيادة الدرك الوطني كشفت أن التحقيق متواصلا ، وسيتم تقديم المتهمين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس.