هكذا تم توقيف مضرمي النيران في غابات سكيكدة

قامت، اليوم الجمعة، وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، مدعمة بمروحية السرب الجوي وعلى إثر رصد جوي لثلاث أشخاص يقومون بإضرام النيران على مستوى غابات ولاية سكيكدة ببلديات (تمالوس، سكيكدة)، على الفور تم إخطار الوحدات العاملة في الميدان وتوقيف الفاعلين، حيث يتعلق الأمر بــ3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 سنة و61 سنة، ليتم على الفور إخطار السلطات القضائية المختصة أين تم مباشرة التحقيق تحت إدارة السادة وكلاء الجمهورية المختصين وهذا تحت إشراف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة.

وقال العقيد سواكر عبد الغاني، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة: "لا يفوتني أن أذكر حول ما تخلفه الحرائق من خسائر بشرية ومادية وما ينجر عنها من ترويع للسكان وتدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي، إذ أنتهز هذه الفرصة في إطار التحسيس لـلفت انتباه المواطنين بضرورة التبليغ عن أي محاولة لإضرام النار سواء كانت الأرض مملوكة للفاعل أو للغير، وهذا بالتبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني والإخطار عن الحريق، حيث أنه مهما كانت دوافع إضرام النار سواء إجرامية أو بغرض تحقيق أغراض شخصية كتدمير الوعاء العقاري لأجل استغلاله في الزراعة، أو استغلال مخلفات الحرائق الغابية في إنتاج مادة الفحم بطريقة غير شرعية، أو التعمد في حرق المحاصيل الزراعية للاستفادة من التعويضات المادية، وأنه وجب التذكير بالعقوبات الواردة في نص المواد 396 إلى 399 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها من السجن المؤقت من 05 سنوات إلى عشر 10 سنوات، أما إذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون السجن المؤبد وإذا أدى الحريق العمدي إلى موت شخص أو عدة أشخاص فتكون العقوبة هي الإعدام".