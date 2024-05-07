العاصمة: لصوص المنازل في قبضة الأمن

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، المتمثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية ببوزريعة، شخصين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهما ما بين 39 و40 سنة ينحدران من العاصمة، عن قضية جناية السرقة الموصوفة بتوافر ظروف التشديد " الليل، التعدد، الكسر" في حالة تلبس والعود.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت إثر تقييد شكوى من طرف شخص تعرض مسكنه العائلي للسرقة أين استولى الفاعلان على مجوهرات من المعدن الأصفر فاقت قيمتها الـ 100مليون سنتيم.

التحريات التي قام بها عناصر المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في ظرف وجيز. وبعد تفتيش منازل المشتبه فيهما تم ضبط وحجز كمية من المعدن الأصفر والأبيض "أطقم من الذهب سلاسل، أساور، أقراط، أحجار كريمة، ساعات يدوية وعطور ".

حيث تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.