عطاف يحل ببكين

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الصينية بكين، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي-الصيني، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وسيلتئم هذا الاجتماع الوزاري - بحسب البيان- تزامنا مع حلول الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون العربي-الصيني، "مشكلا بذلك فرصة لتقييم مسيرة الشراكة بين الجانبين طيلة العقدين الماضيين، وكذا بحث سبل وآفاق تعزيز هذه الشراكة في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفضلا عن مشاركته في أشغال هذا الاجتماع -يضيف ذات المصدر- سيكون لعطاف خلال تواجده ببكين برنامج ثنائي، حيث من المنتظر أن يجتمع مع نظيره الصيني، وانغ يي، وأن يجري لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الصينيين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ النتائج الهامة التي توجت بها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الصين شهر يوليو من العام المنصرم.