مولودية الجزائر تفاوض هذا اللاعب

دعت إدارة مولودية الجزائر، المهاجم خير الدين مرزوقي للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تجديد عقده مع الفريق الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

رغم تحويله إلى عنصر "بديل" في تشكيلة المدرب باتريس بوميل خلال الموسم الحالي إلا أن ابن عين الدفلى أبان على فعالية كبيرة أمام المرمى خلال الدقائق القليلة التي كانت تمنح له في كل مرة حيث سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة الأمر الذي شجع إدارة الرئيس حكيم حاج رجم على تجديد عقده خاصة في ظل ندرة الخيارات الهجومية التي تقترحها البطولة المحلية.

وبات مرزوقي (31 سنة) نموذجا وعنوان للصبر والتحدي حيث عرفت مسيرته العديد من المشاكل والعقبات فاللاعب الذي كانت انطلاقته الحقيقية من فريق سريع غليزان في 2015 (حقق معه الصعود ولقب الهداف بـ 17 هدفا) واجه أزمة كبرى كادت تعصف بمشواره الكروي في 2016 بعد التحاقه بصفوف مولودية الجزائر وهذا عندما سقط في كشف المنشطات (تناول مادة محظورة دون إدراك منه) ليعاقب 4 سنوات كاملة واجهها بكثير من التحدي والإرادة ليعود بعد استنفاذ العقوبة ويوقع لفريق شبيبة سكيكدة، مساهما بأهدافه (10 أهداف) في عودة "روسيكادا" لبطولة القسم الأول بعد أكثر من 3 عقود من الغياب ومنها انتقل لشباب بلوزداد أين حقق لقب البطولة للموسم الكروي 2021/2022 ومنه يعود إلى مولودية الجزائر أين قضى موسما أول معقد بعد أن تعرض في جانفي من العام الماضي لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته عن المنافسة حتى نهاية الموسم ويعود هذا الموسم ويساهم بأهدافه الحاسمة في تتويج الفريق بلقب البطولة الأول منذ 14 سنة.