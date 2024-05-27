نحو إنجاز 12 مستودعا للحبوب بالمدية

أكد اليوم والي المدية، جهيد موس، على ضرورة الإسراع في التجسيد الميداني لمشاريع إنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب في إطار تنفيذ مشروع إنجاز المركز الجواري للتخزين لتعزيز قدرات الديوان الوطني للحبوب.

وقال الوالي في اجتماع لمجلس التنفيذي أنه سيتم إنجاز 12 مستودعًا بسعة 50 ألف قنطار لكل مستودع.

ويندرج هذا المشروع في إطار تجسيد برنامج توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب على المستوى الوطني، من خلال إنشاء 30 صومعة للتخزين و350 مركزًا جواريًا للتخزين الوسيط، ففي ولاية المدية، تم إقرار إنشاء 12 مركز تخزين حبوب جواري في بلديات عين بوسيف، شلالة العذاورة، وامري، الشهبونية، السواقي، عزيز، دراق، أم الجليل، عين قصير، بوسكن، العزيزية، وتابلاط، بالإضافة إلى صومعة التخزين في الشهبونية. حيث تم اختيار الأرضيات التي ستحتضن هذه المشاريع.

وشدد الوالي على ضرورة المضي في تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وشامل، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذا المسعى، والعمل على إحداث نقلة نوعية في القطاع الفلاحي، فضلاً عن اتخاذ تدابير المرافقة وتعزيز قدرات التخزين لتشجيع المنتجين على رفع الإنتاج والمردودية، وتشجيع الاستثمار الفلاحي، خاصة في الشعب الاستراتيجية التي لها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي وتموين السوق بالمنتجات ذات الاستهلاك.

أما بخصوص حملة الحصاد والدرس فأكد على ضبط الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز شعبة إنتاج الحبوب وتأمين منتوج هذه المادة الحيوية، من خلال المتابعة الميدانية لشعبة الحبوب وحث كل القطاعات المعنية بمواصلة العمل وتسخير كل الإمكانيات المتاحة، مع التأكيد على متابعة سير عملية الإحصاء العام الفلاحي.