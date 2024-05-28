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مال و أعمال

آخر مستجدات مصنع "فيات "

28 ماي 2024 ()

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استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وفدا عن مجموعة ستيلانتيس برئاسة سمير شرفان مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمقر الوزارة وذلك في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر لعلامة فيات.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن اللقاء تناول وضعية المصنع حاليا ومتابعة آخر مستجدات تصنيع السيارات حيث تم تقديم عرض دقيق عن المشروع الذي يعرف تقدما في عملية إنتاج المركبات من علامة فيات لكل من فيات 500 ودوبلو.

وحسب البيان، سيتم رفع معدل الإنتاج من أجل بلوغ الهدف الذي تم الالتزام به وهو إنتاج 40000 مركبة نهاية سنة 2024 لتصل إلى 90 ألف وحدة مع نهاية 2026.

وفي الختام، تم تقديم عرض حول مدى تقدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الموردين من أجل الرفع من نسبة الإدماج والتي ستصل إلى أكثر من 35 بالمائة إلى غاية 2026 حسب السيد سمير شرفان.

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